Crítica de música: Dove, dos Belly

"É um disco de melodias agradáveis e orelhudas - para quem aprecia um rock pseudo-alternativo", escreve Filipe Lamelas

Nos idos anos 90, na ressaca do grunge, houve uma fornada de bandas (com os Creed à cabeça) que, à boleia do fenómeno, tentaram capitalizar o seu potencial como uma espécie de sucedâneos do produto original. Ainda que os Belly não sejam um exemplo flagrante dessa tentativa de aproveitamento (a vocalista Tanya Donelly já tinha integrado Throwing Muses e Breeders), aproveitaram para, pelo menos, cavalgar a onda.



Mais de 20 anos depois da edição do seu segundo álbum (King, de 1995), a banda volta aos discos com Dove. É um disco de melodias agradáveis e orelhudas - para quem aprecia um rock pseudo-alternativo, ora assente em guitarras semiacústicas, ora preso a uns riffs de guitarra eléctrica demasiado previsíveis -, mas que não foge a uma certa medianidade. Ou seja, sem ser um disco desagradável, não chega para deslumbrar ou sequer ficar na memória de quem ouve.



Nota: 2 estrelas e meia



Dove

Rock alternativo • Ed. Belly Up Records

€17,90