Nova direção do DocLisboa constituída por programadores do festival

Os programadores Joana Gusmão, Joana Sousa e Miguel Ribeiro, membros da equipa do DocLisboa, constituem a nova direção do Festival Internacional de Cinema documental, sucedendo a Cíntia Gil e David Oberto, anunciou esta noite a organização.A 17.ª edição do festival DocLisboa, que encerra hoje, foi a última sob a direção de Cíntia Gil e de David Oberto. Gil assumirá em novembro a direção do festival Sheffield Doc/Fest, no Reino Unido, e Oberto vai dedicar-se em exclusivo à produção do Festival de Cinema de Turim, em Itália.No sábado à noite, após o anúncio dos vencedores do festival, foram igualmente conhecidos os elementos da nova direção: Joana Gusmão, Joana Sousa e Miguel Ribeiro, três nomes que vêm dos quadros do DocLisboa, com formação de base em áreas de Cinema, Comunicação, Línguas e Literatura.Joana Gusmão, produtora, faz parte da equipa do DocLisboa desde 2014. É directora executiva e programadora da secção Verdes Anos desde 2016.Joana de Sousa, realizadora e curadora, é coordenadora de programação e programadora do DocLisboa, ao qual está associada desde 2015.Miguel Ribeiro é, desde 2012, programador e coordenador de programação do festival, e membro da direção da Apordoc - Associação pelo Documentário, organizadora do festival, entre outras iniciativas ligadas ao cinema documental.Em vésperas de abertura do DocLisboa, a diretora Cíntia Gil disse à Lusa que a nova direção ficará com "um festival muito aberto a ideias e à experimentação"."Eu diria que constrangimentos há poucos do ponto de vista artístico. Fica um festival muito definido naquilo que é o seu lugar político. É um festival que defende o cinema livre, que defende os realizadores e os produtores, que acredita que não há filmes que não possam ser mostrados às pessoas, contra qualquer tipo de censura", disse então Cíntia Gil, que dirigiu oito edições do DocLisboa.A 17.ª edição do DocLisboa teve início no passado dia 17 e encerra hoje com a exibição de filmes como "Cão", da brasileira Camila Freitas, numa perspetiva atual do Movimento dos Sem Terra, "Sophia", documentário recém-terminado de Manuel Mozos, para o centenário da autora de "A Menina do Mar", e "Suzanne Daveau", perspetiva sobre a investigadora e "mulher aventureira", que atravessa o século XX português, dirigida por Luísa Homem.Serão também exibidos os últimos filmes da retrospetiva dedicada à realizadora libanesa Jocelyne Saab, que, com a sua obra, estabeleceu um "mapa cinematográfico que se torna geográfico, orientado para o Mediterrâneo, mas também para Leste, para o Médio Oriente, até chegar ao Extremo Oriente, não deixando esquecer a localização asiática daquele Líbano cosmopolita e aberto que a guerra civil tentou fechar, num multiplicar de muros".As sessões do DocLisboa têm lugar na Culturgest, no Cinema São Jorge e no Cinema Ideal, em Lisboa.Os filmes "Santikhiri", do tailandês Thunska Pansittivorakul, e "Viveiro", do português Pedro Filipe Marques, venceram os principais prémios desta edição do festival."Santikhiri/Sonata" venceu o Grande Prémio da Competição Internacional e "Viveiro" conquistou o Prémio DocLisboa para Melhor Filme da Competição portuguesa.O Prémio do Público foi para o documentário "Zé Pedro Rock'n'Roll", sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, dirigido por Diogo Varela Silva.