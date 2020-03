No novo Mão Cheia todos os cozinheiros têm mais de 65 anos

Numa rápida aparição na sala, Mimi lamenta: "Estes fogões não aquecem." Em casa o fogão é a gás e Mimi, alcunha carinhosa de Filomena, está habituada a ver o cozido andar a bom ritmo. As carnes estão na panela de pressão, mas a galinha ainda leva uns 40 minutos. Ainda terá de cozer os legumes no caldo das carnes. Quarta é dia de cozido no Mão-Cheia, o novo restaurante da Associação Pão a Pão em Lisboa, onde a comida dos avós quer ser valorizada. As estrelas do dia têm sempre mais de 65 anos.A ideia do restaurante apareceu a Francisca Gorjão Henriques, fundadora da Pão a Pão, em outubro de 2019, depois de um almoço domingueiro noutra associação perto de Sintra. Por causa desse almoço, Francisca quis arrastar a tia Mimi para Lisboa, para que ela cozinhasse as suas perdizes com molho de bruxa, receita que corria na família há anos e que, a partir deste mês, se serve também no 56 da Praça das Amoreiras. "Reparei que, quando estava a cozinhar, estava com um foco e uma alegria impressionantes", recorda.A intenção de criar um espaço para promover o envelhecimento ativo, evidenciar o saber destes cozinheiros de casa e dar-lhes um sentido de pertença e ligação à comunidade tornou-se realidade inesperadamente depressa.A Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva queria ver na sua cafetaria uma replicação do Mezze, o primeiro restaurante da Pão a Pão, cujos cozinheiros são refugiados. Era uma forma de casar a cozinha com a história do casal de artistas, também eles refugiados, e o espaço era a oportunidade perfeita para diversificar a ação da associação."No fundo aquilo que trabalhamos é a inclusão através da mesa", diz Francisca, acrescentando que a questão de imigração também está presente aqui. "As pessoas que chegaram a Portugal nos anos 70 em idade ativa entram agora em idade de reforma e talvez sejam ainda mais frágeis, porque nem sempre têm uma rede de apoio", conclui lembrando pessoas vindas do Brasil, Moçambique, Guiné ou Austrália que vão cozinhar neste restaurante aberto no horário do museu (serve pequenos-almoços, almoços e lanches).Assim, transformou-se a antiga cafetaria numa sala de refeições com ar de cozinha de família e chegou-se a um grupo de "cozinheiros do dia" que cozinham uma vez por semana ou duas vezes por mês, segundo disponibilidade. Os seus nomes estão escritos ao lado do seu prato de assinatura no menu. À quarta, até ao verão, há o cozido da Mimi; à terça, o caril de camarão da Ana, à quinta há os rojões da Gracinda e à sexta a moqueca de banana da Rita, por exemplo. Ao fim de semana servem o caril vegetariano da Prudence e a feijoada brasileira do António.Para chegarem ao fogão, todos os cozinheiros passaram por audições para mais de 65. As provas cegas ficaram a cargo de "um grupo de pessoas que gosta de comer", ninguém que procurasse técnica ou sofisticação além de um prato com tempero e mão para a cozinha. Houve a tarefa difícil de negar o lugar a cozinheiros que tinham levado o tacho da sua especialidade. "A comida tem de ser mesmo boa, senão é só um projeto engraçado. Não faz sentido estarmos a chamar a atenção para este saber-fazer e depois o resultado não ser muito bom", afirma Francisca, que diz ser esse o segredo do sucesso do Mezze, a funcionar no Mercado de Arroios, em Lisboa, desde 2017.Agora que o Mão-Cheia abriu e chegou a alguns cozinheiros "que já sentiam facilidade em sair de casa e se expor", Francisca Gorjão Henriques acredita que vai chegar a outros, de quem a solidão pode estar mais próxima - qualquer pessoa com mais de 65 anos pode contactar o restaurante e marcar o dia para dar a provar o seu melhor prato. Depois, a parte de gestão do restaurante está montada com uma equipa fixa e lava loiça, faz o serviço de sala, as compras e até ajuda a cortar e descascar. Para os cozinheiros do dia fica só a parte divertida.