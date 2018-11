Nils Frahm, onde a clássica e a electrónica se encontram

Nils Frahm, que actuou pela última vez em Portugal já este ano, no NOS Primavera Sound, no Porto, regressa esta semana, agora a Lisboa: toca domingo, 18, na Aula Magna.Conhecido pela abordagem experimental à composição, em que cruza a formação clássica de piano com as tendências de vanguarda da música electrónica, o alemão assinado pela Erased Tapes já colaborou com artistas como Ólafur Arnalds e Woodkid, tendo angariado reiterados elogios da crítica por All Melody, deste ano, que apresenta agora em Lisboa e Braga, no Festival para Gente Sentada, a 17. Os bilhetes custam entre 25 e 35 euros.