Mundo Jurássico: nas garras da saga pré-histórica

Quando um vulcão ameaça a ilha que chegou a ser parque temático, todas as espécies de dinossauros correm perigo. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard formam o par heróico decidido a salvá-las.

O pai dos blockbusters mais famosos do cinema está de volta para tentar recriar o sucesso épico de Parque Jurássico (1993), que inaugurou uma nova era no cinema - a das imagens animadas por computador conjugadas com acção real -, e de Mundo Jurássico, o quarto filme da saga, estreado em Junho de 2015 e que, de imediato, se tornou o mais visto desse mês e de todo esse Verão.



Steven Spielberg, que assinou o primeiro filme, surge agora como produtor executivo (ao lado de Colin Trevorrow) do novo Mundo Jurássico: Reino Caído, sequela do episódio de 2015 e o quinto desta saga de dinossauros, com estreia em Portugal esta quinta-feira, 7 de Junho.



Se em 2015 conhecemos a besta mais inteligente e assustadora do mundo jurássico - e que apavorou os seus criadores e os visitantes do parque dos dinossauros -, agora, em Junho de 2018, a ameaça é outra: a iminente erupção do vulcão da ilha Nublar leva Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) a regressar a ela, a fim de salvarem os dinossauros que ali vivem livres e sem intervenção humana desde que, três anos antes, o parque temático foi encerrado devido a criaturas fora de controlo... Numa autêntica recriação da arca de Noé bíblica, a missão de Chris e Claire é salvar, no mínimo, um casal por espécie, de maneira a evitar uma nova extinção destes bichos pré-históricos.



Realizada por Juan Antonio Bayona (O Impossível), esta sequela inclui no elenco estreantes como Toby Jones e Ted Levine e os "repetentes" Jeff Goldblum e B. D. Wong.





Cinco filmes, cinco estrelas jurássicas

Velociraptor

O vilão do primeiro filme com dinossauros, Parque Jurássico (1993), foi idealizado por Steven Spielberg, o realizador, com três metros. Na realidade, tinha menos de metade. Porém, durante as filmagens, os paleontologistas descobriram que houve, de facto, uma espécie semelhante e essa altura, os Utahraptors.

T-Rex

Na sequela, Parque Jurássico: O Mundo Perdido (1997) brilha o T-Rex, considerado o rei do mundo jurássico por ser o maior. No filme, por causa de uma cria, um deles sai da ilha remota de dinossauros onde vive, longe da humanidade, e amedronta a cidade de San Diega, na Califórnia, numa clara homenagem ao clássico Godzilla.

Spinosaurus

Este dinossauro carnívoro do período Cretáceo, o maior entre os que conseguiam equilibrar-se apenas nas pastas traseiras, com 6 metros de altura, surgiu em Parque Jurássico III (2001) e, à data, foi o maior exemplar movido a tecnologia (no caso, hidráulica) a ser criado no cinema. Pesava 12 toneladas e movia-se até debaixo de água.

Indominus Rex

Após um longo hiato, o cinema redescobriu os dinossauros em Mundo Jurássico (2015), que se sagrou o quarto filme mais rentável de sempre, só atrás de Star Wars: O Despertar da Força, Avatar e Titanic. Tudo se passa num parque temático, com o híbrido Indominus Rex, que é um T-Rex geneticamente modificado, a semear o terror.

Indoraptor

No novo Mundo Jurássico: Reino Caído brilha o Indoraptor, criatura negra, de franja amarela, bem menor que um T-Rex mas igualmente mortífero e com um sentido de orientação incrível. É um dos dinossauros resgatados da ilha que em tempos foi parque temático (evacuada devido a um vulcão) e vai levar o pânico a uma propriedade americana.