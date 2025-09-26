Morreu o ator português Luís Alberto, na noite de quinta-feira, aos 91 anos. A informação foi avançada pela Casa do Artista. Recordado como "O Menino Luís", a Instituição deixou uma mensagem de gratidão pelo legado que deixou.

Entrou na vida da representação "por um acaso", e passou a estar nos palcos do teatro português "pela mão" da encenadora e atriz Amélia Rey Colaço. Integrou o Conservatório Nacional e foi em "O Morgado de Fafe" que se estreou, em 1962. O Teatro deu-lhe a possibilidade de integrar inúmeros projetos, entre os quais "O Tempo e a Ira", "O render dos Heróis", e "Desperta e Canta", de Clifford Odets.

O mundo do pequeno ecrã surgiu em 1965, tendo participado numa versão para televisão de "Os Apaixonados", do dramaturgo italiano Carlo Goldoni. "Sim, Sr.Ministro", em 1996, "As Aventuras do Camilo", de 1997, "Todo o Tempo do Mundo", de 1999 e "Jardins Proibidos", de 2000 a 2014, foram algumas das produções mais conhecidas do público que o ator português integrou.

"O Bando dos Quatro" e "Conta-me como Foi" também fazem parte da lista dos elencos de que fez parte.

Luís Alberto aliou ainda o teatro e a televisão às salas de cinema, tendo participado em produções como "Dom Roberto" (1962), "As Ruínas no Interior" (1976) e "A Santa Aliança" (1978).

Numa entrevista em 2022, o ator revelou sofrer de uma doença degenerativa na coluna, mas não realizou a operação.

"Até sempre, Menino Luís", lê-se na publicação feita pela Casa do Artista.