Morreu o artista plástico Armando Azevedo

Co-fundador do Grupo Puzzle e antigo diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), Armando Azevedo faleceu, ontem (domingo, dia 14), aos 73 anos de idade.O Puzzle é tido como um dos grupos portugueses de intervenção artística mais importantes da segunda metade do século XX, tendo sido criado, no Porto, em 1976.Além de Azevedo, dele fizeram parte Albuquerque Mendes, Carlos Carreiro, Dário Alves, Graça Morais, Jaime Silva, João Dixo, Pedro Rocha, Gerardo Burmester e Fernando Pinto-Coelho.Segundo Paula Pinto, Armando Azevedo foi o único elemento do Grupo Puzzle a permanecer no CAPC depois da ‘revolução dos cravos’ (Abril de 1974). Em 1977, fundou e coordenou o GICAPC - Grupo de Intervenção do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (também conhecido por Grupo Cores), de que foram membros São Pestana, Rui Órfão, Túlia Saldanha, António Barros e Teresa Loff.Azevedo, que lecionou na Escola Universitária de Artes de Coimbra (EUAC), dizia ter trocado a formação jurídica pela de artista plástico ou, de acordo com palavras dele, pela de "perseguidor da arte".No começo da década de 70 [do século XX], o CAPC funcionava como uma "sociedade artística" que não se reduzia ao ateliê, agindo, antes, como verdadeiro laboratório criativo, onde se celebrava a permeabilidade entre o espaço de experimentação e o de convívio.Individual e colectivamente, interessou a Azevedo, segundo Paula Pinto, o ambiente experimental do espaço e do tempo, transformando-os em eventos e ‘environments’. Salienta-se no trabalho do artista, prossegue ela, "a anulação das fronteiras entre a forma e o conteúdo, entre os objetos impressos e o meio ambiente, entre os objetos quotidianos e os objetos de arte".Colectivamente, Armando Azevedo interveio em "Nossa Coimbra deles" (1972), Prenda para Josefa de Óbidos (1972) e "Semana de Arte da (na) rua" (1976), entre outros projectos.