Morreu Nicholas Brendon, estrela de "Buffy, Caçadora de Vampiros", aos 54 anos

O ator americano Nicholas Brendon, mais conhecido pelo seu papel como Xander na série "Buffy, Caçadora de Vampiros", que fez sucesso nos anos 90, morreu durante o sono, segundo revelou a família nas redes sociais. O ator tinha 54 anos.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso irmão e filho, Nicholas Brendon. Faleceu tranquilamente enquanto dormia, de causas naturais", escreveu a família numa mensagem acompanhada de fotos do ator.

“A maioria das pessoas conhece Nicky pelo seu trabalho como ator e pelos personagens que interpretou ao longo dos anos. Nos últimos anos, Nicky havia descoberto a sua paixão pela pintura e pela arte. Adorava partilhar o seu talento com entusiasmo com a família, com os amigos e admiradores. Era apaixonado, sensível e movido por um desejo incansável de criar ”, pode ler-se ainda no comunicado da família.

Nicholas Brendon alcançou a fama no final da década de 1990 graças ao seu papel como Xander Harris, que interpretou entre 1997 e 2003, ao lado de Sarah Michelle Gellar. Participou também da série policial Criminal Minds (a partir de 2007) e em vários filmes, incluindo Big Gay Love (2013), Coherence (2014) e Milk and Honey: The Movie (2018).

Um ano depois de terminar "Buffy", o ator internou-se voluntariamente numa clínica de reabilitação devido a um problema com o álcool, segundo o 'Los Angeles Times'. Em 2010 voltou a ser internado, após um desentendimento com a polícia. Em 2014 foi detido, acusado de dois delitos menores.