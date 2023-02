Morreu a atriz Raquel Welch

As mais lidas GPS

A atriz Raquel Welch morreu aos 82 anos, avança o site TMZ, citando fontes familiares. A norte-americana morreu esta quarta-feira de manhã depois de uma breve doença.



Welch ficou conhecida em 1966, pelos filmes Viagem Fantástica e Quando o Mundo Nasceu. Neste último, o mais marcante da sua participação acabou mesmo por ser o seu guarda-roupa - um biquíni de pele de veado. A partir daí nascia a sua imagem de sex symbol.





Década mais tarde viria a revelar que "quase morreu" de amigdalite por causa das gravações em biquíni com temperaturas gélidas. "Tomava tanta penicilina quando estava a usar esse biquíni de pele que quase morri", disse à Fox News.Lançada em Hollywood viria a conquista um Globo de Ouro em 1974 de Melhor Atriz em Musical ou Comédia pelo seu papel em Os Três Mosqueteiros.Foi nomeada uma das "100 Estrelas mais Sexy da História do Cinema", em 1995, pela revista Empire, e ficou em terceiro lugar na lista da Playboy das "100 Estrelas mais Sexy do Século XX"Raquel Welch foi casada quatro vezes - James Welch (1959 a 1964), Patrick Curtis (1967 a 1972), Andre Weinfeld (1980 a 1990) e Richard Palmer (1999 a 2004). Teve dois filhos, Tahnee e Damon Welch.Em atualização