Sábado – Pense por si

Pets

Reparou numa queda de pelo anormal? Atenção, o seu cão ou gato pode estar a sofrer de alopécia. Saiba do que se trata

Descubra como perceber se é uma muda sazonal mais acentuada ou alopécia.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
Reparou numa queda de pelo anormal? Atenção, o seu cão ou gato pode estar a sofrer de alopécia. Saiba do que se trata
SÁBADO 26 de outubro de 2025 às 12:00
Queda de pelo anormal? O seu cão ou gato pode estar a sofrer de alopécia
Queda de pelo anormal? O seu cão ou gato pode estar a sofrer de alopécia

A alopécia é a perda anormal de pelo e pode afetar cães e gatos em qualquer idade. Diferente da muda sazonal, cria 'peladas' (zonas sem pelo), pele irritada e, por vezes, comichão. Saber reconhecer os sinais e procurar ajuda cedo evita tratamentos às cegas e acelera a recuperação.

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Crime lei e justiça
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Reparou numa queda de pelo anormal? Atenção, o seu cão ou gato pode estar a sofrer de alopécia. Saiba do que se trata