Eternals: O que esperar do novo filme da Marvel?

O novo filme do universo Marvel, dirigido por Chloé Zhao, ainda não superou as expetativas dos críticos. Estreia-se hoje nos cinemas portugueses.

A diretora Chloe Zhao com os membros do elenco Salma Hayek, Angelina Jolie, Barry Keoghan e Gemma Chan

O último filme do universo Marvel, Eternals (Eternos em Portugal) recebeu diversas avaliações dos críticos que o consideraram demasiado ambicioso, mas progressista. Este é o primeiro filme do estúdio realizado por Chloé Zhao, a vencedora do Óscar de "melhor realização" pelo filme Nomadland.