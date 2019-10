Mão Morta

"O mundo não é mais um lugar seguro. O mundo deixou de ser um lugar seguro quando os oceanos invadiram a terra, com as suas ondas viscosas, e empurraram toda a gente para o alto das montanhas." Poderiam ser as primeiras palavras de um filme ou epopeia de ficção científica, e é justamente assim - como uma obra a ser experienciada do início ao fim - que os Mão Morta conceberam o seu mais recente álbum de estúdio, No Fim Era o Frio.Trata-se de uma narrativa distópica em que as ameaças das alterações climáticas servem de ponto de partida para um mundo apocalíptico: as montanhas, último reduto de uma humanidade em desespero, estão envoltas "numa permanente névoa de gases tóxicos" e rodeadas de águas contaminadas. É onde as pessoas aguardam "que uma qualquer civilização extraterrestre as venha salvar da extinção".Para o vocalista e letrista, Adolfo Luxúria Canibal, o cenário em que "a civilização humana está em vias de desaparecer" tinha tudo a ver com "um frio cosmológico mas também emocional, o gélido da solidão e alienação" de uns sobreviventes fechados em bunkers e vestidos de "fatos herméticos que lhes impedem o toque, o beijo e o amor". A história da destruição ambiental torna-se, assim, a exploração "da questão mais abrangente da perda, ao nível pessoal e universal".A lírica bizarra, uma das imagens de marca do grupo bracarense, foi sugerida pelas composições - "Surgiu-me logo a imagem de um cenário desolado", comenta Luxúria Canibal -, orientadas pelo mote de "transpor para o rock conceitos da música eletrónica". Não são faixas ou canções que encontramos neste disco, mas módulos, batizados assim pelo uso extensivo do sintetizador modular do baterista Miguel Pedro, numerados de I a XI. O próprio define-os como "frases melódicas ou pedaços musicais, que circulam, em liberdade, sem interrupções ou preocupação em ligá-los, num sentido pop".O resultado, um álbum menos circunscrito ao formato da canção do que estamos habituados a ouvir dos Mão Morta, reveza-se, nas palavras do músico, entre "passagens mais ambientais, fruto de experiências com sintetizadores", e temas "mais devedores à estética do rock progressivo", nos quais as oscilações instrumentais acompanham o passo de Adolfo em direção a clímaces narrativos - incluindo, a certo ponto, a descrição gráfica de um ato sexual com um inseto extraterrestre.Afinal, para a banda, "o amor pela música é uma chama que, sem o oxigénio da experimentação, deixa de arder". Essa chama que será reatiçada nas próximas datas ao vivo, com um novo formato de concerto: uma primeira parte com No Fim Era o Frio na íntegra, "a única forma que faz sentido", e uma segunda parte, pós-intervalo "com 10 ou 11 temas do repertório antigo, para transformar a noite numa festa".