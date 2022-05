A cidade, capital de província, tem 600 mil habitantes e uma oferta cultural que rivaliza com as praias, a noite e a gastronomia.

São 350 os quilómetros que separam a ponte internacional sobre o Guadiana, no Algarve, da cidade de Málaga, na Costa do Sol, Andaluzia. Qualquer coisa como quatro horas, com as devidas paragens para um café solo ou uma caña, exceto se for a conduzir.