De Clint Eastwood a Lanthimos, o LEFFEST leva o cinema do mundo a Lisboa

É difícil não reparar que a programação do LEFFEST está, este ano, anormalmente composta. É certo que sempre pudemos contar com um ou outro destaque internacional, um ou outro clássico difícil de encontrar no grande ecrã, esta ou aquela retrospetiva de grande interesse, mas o Lisboa Film Festival, este ano focado apenas em salas da capital, apresenta-se com uma abundância de estrelas brilhantes, grandes estreias e retrospetivas de luxo.