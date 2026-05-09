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"La Casa de Papel" vai regressar à Netflix?

Serviço de streaming publicou um vídeo nas redes sociais onde anuncia que "o mundo de 'La Casa de Papel continua".

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'La Casa de Papel' vai regressar à Netflix?
Luana Augusto 09 de maio de 2026 às 23:03
La Casa de Papel
La Casa de Papel Sábado

A Netflix deixou este sábado um mistério no ar: poderá haver uma nova temporada da série La Casa de Papel?

Foi através das redes sociais que o serviço de streaming levantou essa hipótese, ao partilhar um vídeo da série espanhola com a legenda: "A revolução segue. O mundo de La Casa de Papel continua". Rapidamente, os fãs se apressaram a deixar comentários: "Por favor, que seja a temporada 6", escreveu um utilizador dessa rede social. "Vamos ter uma nova temporada?", questionou outra conta.

Em abril, o podcast espanhol PraimTaim já havia noticiado que a Netflix e a produtora Vancouver Media estariam a trabalhar num novo projeto ligado à série espanhola. Apesar de, na altura, não ter havido nenhuma confirmação oficial, foi revelado que o anúncio poderia estar próximo. 

Na altura, foi ainda avançado que o anúncio poderia coincidir com o lançamento da nova temporada de , que estreia a 15 de maio. Foi também levantada a hipótese de se continuar a expandir o spin-off que se centra na personagem Berlim (Pedro Alonso), mas o ator entretanto já revelou que não deverá participar numa próxima temporada.

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