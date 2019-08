Kraftwerk e um fim soberbo para o EDP Cool Jazz

Pensando bem, estava escrito desde o princípio. Dizer que o concerto de Kraftwerk no Cool Jazz foi surpreendente implicaria ignorar as vozes da experiência que já o davam como sucesso garantido. Tentar explicar que apresentaram uma espécie de viagem de duas horas pela evolução da música eletrónica seria recorrer a um cliché muito provavelmente inventado para eles. E tentar argumentar que o que testemunhámos foi algo menos do que o legado de uma das pedras basilares da história da música passaria muito facilmente por ignorância.

Por mais que qualquer tentativa de avaliação seja constrangida pela subjetividade, o facto é que, nos seus álbuns de maior repercussão - a saber, por ordem de aparição em Cascais, Computer World, The Man-Machine, Autobahn, Radio-Activity, Techno Pop, Tour de France e Trans-Europe Express - reside um dos mais reverenciados corpos de trabalho de qualquer grupo musical de qualquer género. Dificilmente ficaria mal na fotografia a sumarenta seleção de greatest hits que trouxeram os alemães, mesmo que as projeções de palco não tenham feito render a componente visual do espetáculo tanto quanto as suas três dimensões prometiam.

Não era só nostalgia o que tinham a oferecer com os seus audiovisuais retrofuturistas de homens-robôs, padrões maquinais e ameaças nucleares, mas acima de tudo uma forma de ver o presente - esta modernidade em que tecnologia e movimento são ubíquos e parece haver sempre uma catástrofe ao virar da esquina - com os olhos de outro tempo. Um tempo, como o que vivemos, repleto de mudança e incerteza, que teima em lembrar-nos que, tal como fizeram os Kraftwerk, só perdura quem ousa quebrar regras, derrubar alicerces e testar limites em prol de algo melhor.





