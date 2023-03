'Justiça Para Emmett Till': um retrato do racismo

Emmett Till foi maior do que aquilo que uma sociedade predominantemente branca, racista, segregada e latejantemente esclavagista do Sul dos Estados Unidos permitia. A sua história, contudo, seria impossível de contar sem a mãe, Mamie Till (Danielle Deadwyler), e é nela que Justiça Para Emmett Till, filme da nigeriano-americana Chinonye Chukwu (Clemência) se concentra, calibrando o holofote sobre a figura de Mamie e em como esta – das primeiras afro-americanas com um cargo público no país – fez do caso um dínamo para uma convulsão social.