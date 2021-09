Ideia brasileira, sabor libanês

08 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

O Empório Bichara é tradicionalmente libanês, mas tem sotaque paulista. Fomos conhecer o novo pop-up do Soundwich, fundado por Isa e Alex para “conversar e relaxar, petiscando e bebendo”.

Numa das pequenas ilhas do Soundwich, outrora habitada pelo Panca de Camilo Jaña e Ruy Leão, mora atualmente um restaurante libanês cujas raízes viajaram no início do século XX até ao Brasil, chegando agora ao Porto, pela mão de Isabela Cordaro. "Aquele é o meu avô e aquele é o Empório Bichara original", diz Isa, como gosta de ser chamada, ao passar os olhos pelas fotografias antigas que tem penduradas ao balcão.