Histórias de um sapateiro de praga

João Lagarto encena e interpreta a solo Lições de Dança para Pessoas de uma Certa Idade, de 14 de Junho a 15 de Julho, de quarta a sábado às 21h30 e domingo às 17h, no Teatro da Trindade, em Lisboa.Trata-se da adaptação do romance torrencial (100 páginas sem pontuação, editadas em 1964) de Bohumil Hrabal, escritor nascido em 1914 em Brno - hoje, República Checa, então do império austro-húngaro, e falecido em 1997 em Praga, ao cair da janela de um hospital, quando dava comida aos pombos -, onde um sapateiro de Praga desfia histórias de gente comum que ecoam a História do século (do império a Hitler), em ritmo vertiginoso.