Half a Dozen: Lisboa pela perspectiva de seis fotógrafos estrangeiros

Half a Dozen junta seis fotógrafos estrangeiros que passearam pela capital em 2016, ao abrigo de uma residência artística - para ver até 31 de Julho na Collectors Marvila, em Lisboa

2016, 15 dias, seis fotógrafos, um objectivo: fotografar Lisboa. Quatro homens e duas mulheres, vindos do Bangladesh, Polónia, Japão, Alemanha e Bélgica, andaram pela capital de máquina na mão, numa residência artística promovida, em parceria, pela J. Barbado - Art investments and Advisory e o Vintage Department. O resultado pode ser visto na mostra Half a Dozen, visitável até 31 de Julho, na Collectors Marvila, em Lisboa.



Do Japão, chegam fotografias minimalistas, pouco nítidas e de tons amarelados (cujo papel tem a particularidade de ser arredondado nas pontas) de Miho Kajioka (1973), vencedora do Kassel Photobook Award em 2017 e artista que expõe com regularidade na Photo London.



O trabalho de Sarker Protick (1986), jovem do Bangladesh que colabora regularmente com a imprensa mundial (para publicações como o New York Times, New Yorker, Le Monde, Libération ou National Geographic) e que recebeu este ano uma bolsa de criação da Fundação Magnum, distingue-se não só por ser a preto e branco como pelo protagonismo que dá à luz.



Já o belga Nick Hennes (1974), que se foca em temas sociais e ambientais (sempre com recurso à ironia), faz aqui um retrato da juventude urbana e suburbana, com incursões ao Barreiro, Estoril e Sesimbra, por exemplo. O autor recebeu o Magnum Photography Award em 2017 e o Zeiss Photography Award em 2018, pela sua nova série Garden of Delights, na qual mostra a indústria do entretenimento no Dubai - e que será brevemente editada em livro.



Da Alemanha chegam Birte Kaufmann (1981) e Boris Eldagsen (1970), com visões distintas sobre a capital: a primeira, com um registo próximo do fotojornalismo, decidiu procurar a Lisboa africana, enquanto o segundo explorou um registo mais experimental. "Este é um sítio muito poético e mágico para se estar", partilhou no Instagram, a propósito da cidade.



Por fim, o polaco Krzysztof Brudlo (1979) - actualmente a residir em Barcelona e a trabalhar sobre o conflito na Ucrânia -, surge em Half a Dozen com um trabalho de cariz mais documental.



Half a Dozen

Collectors Marvila

R. Pereira Henriques, 61, Lisboa Até 31/7, 11h-20h (Não fecha)

Grátis