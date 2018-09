Hereges!, a filosofia em banda desenhada

Compêndio em banda desenhada das ideias de Descartes, Leibniz, Galileu ou Voltaire, Hereges! é uma exposição simples para problemas milenares

Deus existe? Há uma diferença entre o mundo físico e o mental? A vida possui um sentido intrínseco? Estas e outras questões têm ocupado cientistas, religiosos e pensadores ao longo de séculos e, ainda que permaneçam, para já, sem resposta definitiva, isso não significa que não se possa lançar sobre elas uma dose natural de curiosidade.



É, aliás, "particularmente importante que as pessoas percebam estas questões filosóficas e reflictam sobre elas" segundo o filósofo e professor Steven Nadler, autor de Hereges!, obra que pretende ser um contributo para a perpetuação destas indagações. Subtitulado Os Assombrosos (e Perigosos) Primórdios da Filosofia Moderna, este livro de banda desenhada (com texto de Steven e ilustrações de Ben Nadler, seu filho) reúne o pensamento científico e filosófico de algumas das principais figuras dos séc. XVII e XVIII, de Galileu a Voltaire e passando por Descartes, Bacon, Leibniz, Locke, Newton e Pascal.



Figuras, como o título indica, disruptivas do consenso ideológico da sua época, todas elas com obras proibidas pela Igreja Católica e que, nas palavras de Nadler, "avançaram a ideia da racionalidade enquanto faculdade autónoma - pela primeira vez na História, a busca pela verdade é feita não através de uma autoridade divina ou política, mas da razão".



Mas se estas teorias podem parecer complexas, para o professor da Universidade de Wisconsin-Madison a principal preocupação em compilá-las foi justamente "traduzir estas ideias abstractas em algo acessível e informativo". E ainda que distem de nós em algumas centenas de anos, garante que os seus ensinamentos se revelam, talvez mais do que nunca, actuais: "Se nos vamos salvar destes tempos conturbados de fake news e pós-verdade, é através destas lições do século XVII."