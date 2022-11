Gulbenkian recorda Xenákis

As mais lidas GPS

O centenário do revolucionário compositor grego celebra-se com uma exposição e uma performance em estreia absoluta.

Um dos mais influentes compositores do século XX, o grego Iánnis Xenákis nasceu em 1922 e o centenário é festejado pela Fundação Gulbenkian com uma série de iniciativas, culminando esta semana com a inauguração da exposição Révolutions Xenakis, patente de 3 de dezembro a 27 de março, sobre os seus processos criativos e incluindo uma instalação que transpõe para a atualidade os seus célebres polítopos (espetáculos de luz e som).