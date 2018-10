Grey Goose: vodka, cocktails e os clássicos do cinema

O conceito de cinema vem quase sempre associado às pipocas e às salas escuras, no entanto, a marca francesa de vodka Grey Goose decidiu homenagear a sétima arte de uma forma criativa. O evento apelidado L’ATELIER GREY GOOSE realizado no jardim do Palácio do Governador juntou o que de melhor se fez a nível cinematográfico nos anos 70, 80 e 90, à interpretação de diversos clássicos das bandas sonoras por uma orquestra convidada, a apresentações de dança e a momentos teatrais com a recriação de Charlot, a famosa personagem de Charlie Chaplin.

A estrela da noite foi a vodka Grey Goose criada a partir de apenas dois ingredientes: trigo da região francesa de Picardy e água de nascente da província de Gensac-la-Pallue. A bebida serviu de ingrediente para um gelado da marca Santini, exclusivo para a ocasião e para dois cocktails, o Le Grand Fizz, composto pela vodka Grey Goose, por licor St-Germain Elderflower, sumo de lima e água gaseificada e o Espresso Martini, composto pela vodka francesa, por licor de café, um café expresso e uma pitada de sal.

Nascida a partir do desejo de Sidney Frank e François Thibault de criar uma vodka com enfoque no sabor, com raízes em França e criada com os melhores ingredientes que a Natureza tem, assim nasceu a marca Grey Goose, actualmente uma das mais conceituadas marcas de vodka a nível mundial.