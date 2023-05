Grace Bumbry. Morreu a Vénus Negra da ópera (1937-2023)

Diz quem a viu e ouviu ao vivo, que era daquelas cantoras que agarrava o público assim que subia ao palco. E vivia disso. Tinha tudo: presença magnética, voz de soprano e mezzo soprano (mudou com a idade), capacidade de interpretação e foi durante anos um dos rostos da luta contra a segregação na sociedade norte-americana.



Grace Ann Melzia Bumbry nasceu em 1937, em St. Louis, no estado norte-americano de Missouri, e nada faria prever que viesse a tornar-se uma das vozes mais aclamadas do canto lírico internacional. Em especial porque cresceu na década de 1940 no país da segregação racial. Terceira filha de Benjamin (bagageiro dos caminhos-de-ferro) e Melzia (professora), Grace cresceu num ambiente modesto, profundamente religioso e com a música a ocupar um papel de destaque.