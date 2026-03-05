Sábado – Pense por si

GPS

Governo aprova um dia de luto nacional pela morte de Lobo Antunes que será cumprido no sábado

Escritor morreu esta quinta-feira aos 83 anos.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas GPS
Lusa 05 de março de 2026 às 11:59
Governo decreta luto nacional por Lobo Antunes, figura proeminente da literatura portuguesa
Governo decreta luto nacional por Lobo Antunes, figura proeminente da literatura portuguesa Mariline Alves/Correio da Manhã

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um dia de luto nacional em, que será cumprido no sábado.

"O Governo também propôs ao Presidente da República, que prontamente aceitou, a atribuição do Grande-Colar da Ordem de Camões a António Lobo Antunes", informa uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Siga-nos no .

Artigos Relacionados
Tópicos colares Homenagem Luto Primeiro-ministro António Lobo Antunes Conselho da União Europeia
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Governo aprova um dia de luto nacional pela morte de Lobo Antunes que será cumprido no sábado