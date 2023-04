Geovani Martins e a vida vista da favela

As mais lidas GPS

A Rocinha, maior favela da América Latina, é o miradouro de onde cinco jovens veem o mundo. Quando um batalhão da polícia, as drogas, os bailes funk, a família e os sonhos se misturam, que horizonte haverá para eles?

O Rio de Janeiro não é para principantes e os cariocas sabem disso. O que muitos, em particular os playboys e as patricinhas, não terão tão presente é que há um lugar, dentro do Rio, onde nem é que a água não passe duas vezes – é que às vezes nem água há. Geovani Martins sabe disto, diz que o lugar de fala foi ganho à nascença: nasceu pobre. A Rocinha, onde o escritor viveu, é o palco para uma história que se desdobra em várias mas desemboca numa ideia: “aos trancos e barrancos”, a pulsão de vida segue.