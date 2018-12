Fernando Mendes leva "Insónia" ao Solrir

O festival de humor, no Algarve, apresenta Fernando Mendes, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio e Nilton

O Solrir regressa a Albufeira, pela sexta vez consecutiva, em quatro noites – 28, 29 e 30 de Dezembro e 1 de Janeiro. Ao palco do Palácio de Congressos do Algarve sobem os melhores do humor em português como Fernando Mendes, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio e Nilton, o embaixador do festival.

Na primeira noite do festival de humor, a 28, é a vez de Pedro Soares, um jovem humorista de Braga, que se tem destacado pelas imitações de vozes de políticos e desportistas, e a dupla hilariante Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.

A 29, sobem ao palco o Grupo Teatro do CIRM (da Mexilhoeira Grande, Algarve), Rita Leitão em Meia Dose de Leitão e Nilton, que vai estrear um novo espectáculo: Eu sei lá, sei lá...

A noite seguinte começa com Triade Comédia – Joca, Joel Ricardo Santos e Zé Pedro - e acaba com a estreia de Faz-te Homem, com João Didelet e António Machado.

Na quarta e última noite do Solrir, a 1 de Janeiro, é a vez de Insónia, o mais recente espectáculo a solo de Fernando Mendes.