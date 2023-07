Feira do Livro do Porto celebra Manuel António Pina e conta com centenas de atividades

A Feira do Livro do Porto, que decorre de 25 de agosto a 10 de setembro nos Jardins do Palácio de Cristal, celebra nesta edição o escritor e jornalista Manuel António Pina e conta com mais de 110 atividades.



Ao longo de três semanas, a Feira do Livro do Porto vai celebrar "a força da palavra e o humor" com 20 conversas, 21 concertos, quatro sessões de cinema, cinco sessões de humor e 58 atividades para famílias.





Nos Jardins do Palácio de Cristal, vão ser instalados 130 'stands', estando inscritas 108 editoras, livreiros e alfarrabistas.Na sessão de apresentação, o programador literário e coordenador João Gesta salientou que a programação deste ano é "rica e diversificada", bem como marcada pela "palavra" do autor, escritor e jornalista homenageado, Manuel António Pina.João Gesta adiantou ainda que este ano vão marcar presença na Feira do Livro figuras como Germano Silva, Álvaro Magalhães, Martim Sousa Tavares, António Guerreiro, Shahd Wadi, Afonso Cruz, Ana Deus, Sónia Baptista, Luis Osório, Ana Zannati, Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.Também o comissário convidado do programa de homenagem, Rui Lage, destacou que ao longo das três semanas a Feira do Livro "vai abordar alguns dos muitos Pinas", nomeadamente, o poeta, jornalista, autor, humorista e amigo."A programação vai abrir uma janela para o debate e para contemplar Manuel António Pina", acrescentou.Já o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou que a "Feira do Livro não é um mercado de títulos a preço de saldo", destacando que a iniciativa é a "'rentrée' cultural" da cidade e "um dos momentos mais felizes do ano"."Uma Feira do Livro popular e cosmopolita, à imagem do Porto, representa, convenhamos, um grande desafio, um equilíbrio sempre difícil de alcançar, mas é também um dos segredos do inegável sucesso da Feira do Livro e do seu lugar cativo no nosso imaginário", observou, dizendo que a Feira do Livro do Porto "não é a maior, nem pretende ser"."A Feira do Livro do Porto não padece de alguns sintomas que, por vezes, afetam eventos deste género. Não acusa penosas dores de crescimento. Não é a maior, nem pretende ser. Não nos vence pelo cansaço, nem pelo ruído. Seduz-nos, replica, de certa forma, a relação que mantemos com os nossos melhores livros", acrescentou o autarca independente, que detém o pelouro da Cultura.Rui Moreira acrescentou ainda que este ano será atribuída uma tília à memória e palavras de Manuel António Pina, lembrando que "os jardins serão também sua casa, tal como sempre o foi a Feira do Livro".O primeiro fim de semana da Feira do Livro será marcado pela homenagem a Manuel António Pina, iniciando-se com a cerimónia de atribuição da Tília de Homenagem no sábado, dia 26 de agosto, pelas 15:00.Nesta edição, o recinto da Feira do Livro está "comprometido com a acessibilidade", encontrando-se preparado para pessoas com mobilidade reduzida. Estão também previstas sessões com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.Aos jornalistas, Rui Moreira adiantou que esta edição resulta de um investimento de cerca de 650 mil euros.