Crítica de música: World's Strongest Man, de Gaz Coombes

World's Strongest Man

No pico da histeria que rodeou a britpop dos anos 90, os Supergrass chegaram a ter um par de hinos, à custa de muito airplay televisivo. Depois veio o séc. XXI, determinado em arruinar-lhes o plano de carreira, e a banda britânica foi-se arrastando até 2010, data em que se desmembrou. Em World's Strongest Man o ex-frontman dos Supergrass parece apostado em mostrar que também amadureceu e que isso se reflecte na sua música.Ao terceiro disco, Gaz Coombes experimenta com as várias tendências da pop moderna e consegue um álbum que por vezes se aproxima daquilo que os U2 podiam estar a fazer hoje, caso não tivessem cristalizado, e há ainda, a espaços, reminiscências dos Radiohead e do último trabalho de Bowie.World's Strongest Man é um disco ecléctico que, além de sintetizar as tendências mais actuais da pop, acaba por ser surpreendente no seu arrojo.