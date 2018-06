Esther Mahlangu: "Pinto para que a tradição não morra"

Começou por pintar murais nas casas da sua aldeia com a mãe e a avó. Fê-lo mais tarde num projecto da BMW, que contou com a participação de Andy Warhol ou David Hockney, e nas caudas dos aviões da British Airways. A octogenária é uma das convidadas da primeira edição do festival Évora África.

Quando Esther Mahlangu nasceu, imperavam duas cores na África do Sul: o preto e o branco. "Nunca senti os efeitos do apartheid na minha arte", diz a octogenária, princesa da sua tribo, os Ndebele, debaixo de um sol abrasador. Ainda assim, Esther não tira o seu traje de sempre, um grosso cobertor de lã debruado com contas coloridas: "Comprei o cobertor, mas o resto foi feito por mim." O calor de Évora não a demove de trabalhar e, entre conversas, vai finalizando quadros ou vasos para plantas. São carregados de cor e de formas geométricas, padrões diferentes daqueles que aprendeu a pintar aos 10 anos, quando fazia murais com a mãe e a avó. Na sua tribo, são as mulheres que pintam, sobretudo em alturas de celebração: "Nessa época usava cores mais ocres, que tirávamos da terra ou do estrume de vaca", explica. Só mais tarde é que passou às cores vivas que caracterizam a sua obra - e o seu vestuário. A artista de 82 anos é uma das convidadas da primeira edição do Évora África, festival que decorre de 25 de Maio a 25 de Agosto e trará mais de 150 obras de 30 artistas africanos contemporâneos, oriundos de países como a República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Madagáscar, Mali, Moçambique, Senegal, África do Sul ou Burkina Faso.



Além da exposição African Passions, com curadoria de André Magnin (o principal impulsionador da arte africana na Europa) e Philippe Boutté, que pode ser vista no Palácio Cadaval, a programação inclui workshops de dança, palestras, conferências e concertos de Bubacar Djabaté ou The Masks of the Moon (rituais típicos do Burkina Faso) e DJ-sets de Rita Só ou Celeste Mariposa.



Mahlangu integra a exposição no Palácio Cadaval, onde figuram também obras de Malick Sidibé, Filipe Branquinho, Steve Bandoma, Chéri Samba ou Mauro Pinto. À artista coube o desenho de um mural de grandes dimensões (diz que é o segundo maior que já pintou), no pátio do Palácio. Concluída a peça, voltou a pegar nos seus pincéis especiais (feitos de penas de galinha) e criou alguns quadros para decorar as colunas do restaurante Cinco Quinas. Consigo trouxe alguns assistentes, antigos alunos da escola que dirige na sua aldeia.



Descoberta por André Magnin, figurou na grande exposição que o Pompidou, em Paris, dedicou à arte africana, Magiciens de la terre, em 1989. Dois anos depois, foi convidada pela BMW a pintar um dos seus carros, o BMW 525i, numa iniciativa da marca que já havia desafiado Andy Warhol ou David Hockney: "Se tiveres o teu carro lá fora, posso pintá-lo", brincou. Não sabe ler nem escrever além do nome, nem tem carta, mas já pintou vários carros e até aviões da British Airways.