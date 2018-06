O teatro vai estar em festa no Norte de Portugal

Porto recebe peças de expressão ibérica a partir do dia 12, Guimarães oferece, de 7 a 16, um panorama da criação contemporânea nacional.

Inquietar é o objectivo principal dos Festivais Gil Vicente (no plural, "porque plural se quer o teatro"). Quem o diz é o director artístico, Rui Torrinha, para quem são do domínio das "experiências limite" as criações nacionais que vão passar por Guimarães, de 7 a 16 de Junho.



"Limite", sublinha, "entre o ver e o ler" em Se Eu Vivesse Tu Morrias de Miguel Castro Caldas, ou "entre o real e o absurdo" em Perplexos, com encenação de Cristina Carvalhal. São dois momentos do programa, que tem também uma feira de desenganos amorosos num tempo de crise em Casimiro e Carolina e uma peça de Paula Diogo sobre a perda de memória: Sobre Lembrar e Esquecer. A estas obras, já estreadas em Portugal, juntam-se duas estreias: Retábulos, projecto do Teatro Oficina que cruza Cervantes e Prévert, e Pulmões, distopia de Luís Araújo, com um casal no IKEA a discutir o impacto de ter filhos no planeta.



Este espectáculo integra também o FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, que abrange espaços municipais do Porto e Matosinhos. A abertura é a 12, com Longe, de Raquel S., no Campo Alegre, e até 16 o programa intensifica-se, com teatro do Brasil, México ou Espanha, debates, workshops e um concerto de Julinho da Concertina.



Fitei - Festival I. T. Expressão Ibérica

Rivoli, Bolhão, Teca e Campo Alegre, Porto

Cine-Teatro c. Nery, Matosinhos De 12 a 16/6

Passes: €20 (5 peças) a €30 (7 peças)



Festivais Gil Vicente

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

De 7 a 16/6

Passes: €15 (3 peças) a €25 (geral)