São Carlos fecha Temporada com Verdi

A temporada lírica do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, termina com cinco récitas (a 9, 11, 14 e 18 de Junho às 20h e 16 às 16h) de La Traviata, a obra-prima de Giuseppe Verdi baseada no melodrama trágico de Alexandre Dumas, A Dama das Camélias.Trata-se de uma produção de Pier Luigi Pizzi, com direcção de Michele Gamba e a soprano Ekaterina Bakanova no papel de Violetta, secundada por Ivan Magrì, Luís Gomes e Alan Opie.Antes de cada récita, no salão nobre do teatro, o musicólogo Alexandre Delgado fará uma breve apresentação da ópera.