A pandemia ameaça voltar a parar o país mas a natureza não pode parar. E ao ar livre está a solução para as escapadelas do confinamento caseiro. A Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, e a mercearia Comida Independente trazem a natureza à capital para um mercado ao ar livre aos sábados, até 19 de dezembro, na Praça de São Paulo, no Cais do Sodré. Com a devida distância social, encontram-se aqui especialmente pequenos produtores para vender (e conversar sobre) os seus grandes produtos.A primeira edição é a 31 de outubro e, como todas as seguintes, terá um produto da época em destaque. Será a abóbora. A cada uma das edições junta-se também um chef para cozinhar esse tal produto, numa versão de comida de rua. No último sábado do mês, e para inaugurar o mercado, o cozinheiro é João Rodrigues, do Feitoria (uma estrela Michelin) e mentor do projeto Matéria, que visita e divulga pequenos produtores portugueses. O chef vai transformar a abóbora num petisco de street food."Este é um mercado de produtores. Para nós é mais importante o que conhecemos do produtor do que propriamente a certificação biológica, apesar de bem-vinda", justifica Rita Santos, dona da Comida Independente, como se chegou à coleção de produtores que promete aumentar nas próximas edições. A primeira conta com o Vale das Dúvidas, o Quiosque da Natureza, a Casa da Saudade, a Queijaria da São, o pão Simpli e os vinhos de Vitor Claro.A praça escolhida pela Junta de Freguesia promete renascer assim para mais uma vida na longa história da cidade. Há um ano estava pejada de turistas e os poucos residentes fixos da zona queixavam-se do barulho dos bares e do impacto do turismo. Alberto Bento, presidente da Junta, tenta agora chamar para o espaço (que nos últimos meses tem muito menos movimento) os lisboetas, "ocupar a Praça de S. Paulo, neste caso, com iniciativas que a devolvam à utilização dos moradores", diz em comunicado. É também nesta praça que André Magalhães, da icónica Taberna da Rua das Flores, explora o quiosque desde a primavera, com petiscos de rua bem portugueses.