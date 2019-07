Em que medida é que deus é Mulher?

É a ideia de um deus amoroso, que tem paciência, que quer ver tudo melhor, que quer mudar as coisas assim como a mulher está querendo conquistar o seu lugar. Não vejo deus como um homem, guerreiro e agressivo, vejo como uma figura materna de virtude e compreensão, é esse o deus em que acredito.



A Mulher do Fim do Mundo já tinha algumas destas ideias. O que a impulsionou a voltar a gravar?

O trabalho anterior a esse, Do Cóccix ao Pescoço [de 2002] também é uma afirmação deste género. Nunca parei de cantar, na verdade, mas não queria sair gravando qualquer coisa, tinha de ser um trabalho pensado, planeado, e que tivesse um impacto forte. Fui convidada a gravar por uns amigos de São Paulo e aceitei.



Sente-se em plena forma?

Sinto-me no auge, como se estivesse a começar agora, e tenho uma garotada maravilhosa a acompanhar-me. Tenho uma grande afinidade com a juventude, as meninas e os meninos de hoje, e sinto a responsabilidade de amparar a garotada que está a querer um lugar no mundo.



Imaginava que o seu retorno teria um impacto tão forte na música brasileira?

Sinceramente não, só esperava que fosse um trabalho bem feito e apreciado por quem o ouvisse. Os compositores são maravilhosos, as músicas são fortes, e para a interpretação a ideia era mostrar a minha garra e vontade de cantar - mas deus é mãe e teve planos bem melhores.



Nem todos os cantores da sua geração se reinventam de maneira tão radical. Como se deu essa transformação?

Eu não paro no tempo - até recebi há pouco um doutoramento honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É preciso vontade de não ficar estacionada, ir em frente. Na minha biografia, que vai ser lançada em Lisboa no dia antes do concerto, mostro que fui guerreira, passei por dificuldades mas não olhei para o tamanho da queda. Cortei os pés mas continuei a andar.



Canaliza essas experiências de vida para a música?

Nunca parei para olhar para trás, se parasse a minha caminhada seria muito mais difícil. Nasci uma menina, negra e pobre - tinha tudo para não dar certo. Mas acho que isso impulsionou ainda mais a minha vontade de vitória.



Neste disco dá mais destaque a temas como a educação e a religião. Está na hora de repensar tudo isso?

Está na hora de fazer diferente, não podemos deixar morrer a cultura, deixar morrer o nosso desejo de aprender. Temos de lutar pelas nossas crianças e escolas públicas. Hoje no Brasil os professores são caçados como ninguém, é vergonhoso. Eu quero ter uma escola com o nome de Elza, sem cor e com todas as cores. E o problema da religião é o rico perseguir o pobre, usar deus como barreira para impedir o seu avanço. A minha religião é o respeito, isso é soberano.



Qual é o maior obstáculo ao empoderamento feminino hoje em dia?

A própria mulher. As mulheres não se apoiam umas às outras em assuntos como a violência doméstica e o assédio - em Maria de Vila Matilde peço às pessoas para denunciarem os maus-tratos. Queria que a mulher entendesse que o mundo não serve só para amamentar e chorar. As coisas têm mudado, a meninada está mais orientada, mas ainda há muito caminho a fazer.



Há quem diga que hoje, no Brasil, já não existe discriminação racial e de género. O que diria a essas pessoas?

Ainda falta muito - quero ver o dia em que uma criança negra tem as mesmas oportunidades de uma criança branca. Conquistamos novas vitórias todos os dias: há pouco, a homofobia passou a ser crime, por exemplo. Sempre tive um apoio enorme do mundo gay e celebro essa medida maravilhosa.



A música pode ajudar à mudança?

Cantar ainda é a nossa maior arma. A música é muito importante, por isso é que eu peço: não acabem com a cultura, porque um país sem cultura é um país sem nada. E cantar tem um papel fundamental nessa luta.



Elza Soares - Deus é Mulher

Capitólio, lisboa

4.ª 17/7, 21h30

€25

"Acredito muito em deus, tanto acredito nele que acho que ele é mulher." A frase só poderia vir de alguém em cuja vida está inscrita a luta pela emancipação feminina. Nascida e criada na pobreza, obrigada a casar aos onze anos e mãe aos doze, vítima de sucessivos abusos domésticos e tornada pária pelo casamento conturbado com o futebolista Garrincha, Elza Soares ultrapassou estas e muitas outras adversidades através da música, uma paixão que, em cerca de 60 anos de carreira, nunca abandonou.Na viragem do século, quando o grande intervalo entre discos levava a crer que dera por terminado este percurso, Elza ressurgiu, já perto dos 80 anos, com A Mulher do Fim do Mundo - um grito de guerra contra a misoginia, a discriminação racial e a homofobia, embalado numa sonoridade que deixava para trás a geração de Bethânia e Gal abraçando as tendências mais vanguardistas da nova música popular brasileira.Revigorada e sentindo-se "no auge", volta a Portugal para apresentar Deus é Mulher - em todos os aspetos a progressão lógica deste renascimento - a 17, no Capitólio, em Lisboa, e para lançar a biografia Elza, em que conta "tudo sem constrangimentos", na Livraria da Travessa, na capital.