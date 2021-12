E se visse Lisboa a voar de passarola?

Através dum simulador de realidade virtual, vai ser possível sentir que está realmente a voar. Vai conseguir visitar alguns dos monumentos mais icónicos de Lisboa, Sintra e Cascais, vistos duma perspetiva muito diferente. Esta experiência no alto das nuvens, que envolve tecnologia de última geração, vai estar disponível no museu Lisbon Story Center, na Praça do Comércio.

Uma nova experiência, disponível no museu Lisbon Story Center, vai permitir que sobrevoe zonas históricas e monumentos da cidade de Lisboa, como a Praça do Comércio, o Castelo de São Jorge, o Monumento dos Descobrimentos e a Torre de Belém, mas não só. Também vai conseguir ver a Baía de Cascais e o Palácio da Pena, como nunca antes imaginou. Tudo isto é possível através dum simulador de realidade virtual que, através de filmagens feitas com drone, dá a sensação de estar sobre as nuvens, enquanto aprecia a cidade vista de cima.