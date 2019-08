Que o vintage está na moda, está. É algo que Miguel Barral, o CEO da FORA, descobriu quando começou a vender óculos de sol antigos com um amigo, nos seus tempos de estudante de Economia - não chegou a acabar o curso, porque o que começou por brincadeira depressa se tornou sério. "Percebemos que seria complicado continuar a encontrar óculos antigos em bom estado, então criámos uma marca para controlarmos a produção e o stock", conta Miguel, 30 anos, na sua loja no Chiado (uma das duas lojas próprias em Lisboa; no Porto está na calha para 2020).E assim, em 2013, nasceu a FORA, uma marca de óculos de sol de início produzidos em Itália. "A indústria é quase inexistente em Portugal. Se quiseres fazer sapatos ou camisas vais ao Norte e tens centenas de fábricas. Nos óculos, isso não existe." O que existe, na realidade, é uma e só uma fábrica: a da Sociel, em Gondomar. É lá que desde 2014 são feitos à mão ("como nos anos 60 e 70") os óculos FORA , com armação em acetato, lentes polarizadas Carl Zeiss e que se vendem a partir de €119.Também os óculos da Darkside Eyewear, marca que a web designer do Porto Carolina Castro criou em 2015, com pares entre €159 e €215, são ali produzidos. "É uma fábrica pequena", conta por sua vez Teresa Domingos, 34 anos, que com o irmão criou em 2017 a Portugal Soul, outra marca de óculos de sol com armações em acetato e lentes Carl Zeiss produzidos na Sociel e que vende "centenas de pares por mês" com valores entre €130 e €150.Mais modesta nas encomendas é a Cuscuz Design, mas porque o artesanal aqui tem outro significado. É que quem faz estes óculos com armação em madeira - a partir de paletes, camas ou outros móveis de madeira que perderam utilidade - são Amâncio Neves e a filha Ana Mendes, que pegou no que devia ter sido apenas um projeto para uma cadeira do curso de Design Multimédia que aliasse a sustentabilidade ao design, em 2015, e, com ajuda do pai, lhe deu um cunho profissional, expresso em colaborações com a ModaLisboa, o Portugal Fashion e a Paris Fashion Week. "Não costumamos fazer mais de 10 pares por mês. Não temos stock, cada produto é feito de forma personalizada", explica Ana.Em média, cada par sai da Cuscuz Design por €100. Já os óculos de madeira da Pica-Pau Woodcraft começam nos €69, mas, por outro lado, a marca não revela a origem.É possível que venham da Indonésia, como acontece com os óculos em bambu da Joplins (entre €79 e €139). O design dos 35 modelos é californiano e a empresa, na verdade, foi criada no Rio de Janeiro antes de Rafael Dutra a trazer para Portugal, onde toda a logística e faturação é tratada. A primeira loja própria ainda não foi inaugurada, mas já está de portas abertas na Rua Poiais de São Bento, 42, Lisboa. De resto, é pela Internet que boa parte do negócio se faz. "Vendemos entre 150 a 200 pares por mês e todos os anos fazemos um crowdfunding no Indiegogo e no Kickstarter para lançar novos modelos", diz.É também na Internet que os óculos de madeira e acetato da Skog se sentem em casa. Hugo Janes e Afonso Caldeira começaram a empresa em 2014. Em 2015 foram ao Shark Tank e hoje vendem em média "mil pares por mês para mais de 50 países", explica Hugo. Os óculos custam entre €30 e €40 e têm lentes polarizadas que não ficam atrás das Carl Zeiss. O design está a cargo da diretora criativa Filipa Silva e a produção é feita na Polónia e na China, porque se fosse em Portugal não conseguiriam ter estes preços. "Procuramos o valor de produção mais baixo para oferecermos a poupança ao cliente. Creio que temos a melhor relação qualidade-preço do mercado." Quem já comprou Skog é capaz de concordar.