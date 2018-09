Dona Uva, a uva de mesa com sabor a Portugal

A Organização de Produtores Frutalmente apresentou a marca Dona Uva, uma produção de uva de mesa com origem 100% nacional. Com dez variedades de uva, os cachos são colhidos com especial cuidado

Portugal é conhecido pelo seu vinho, muitas vezes premiado internacionalmente. De Norte a Sul, quando percorremos o nosso País e olhamos pela janela do carro deparamo-nos com vinhas que se estendem por hectares e hectares de terreno. A produção vinícola é tão importante para o povo português que até o músico Carlos Paião dedicou uma música a este produto tão tipicamente nosso intitulada Vinho do Porto.

Mas nem só vinho se produz a partir das videiras portuguesas. A marca Dona Uva da Organização de Produtores Frutalmente é um bom exemplo disso. Além de maçãs, alperces, pêssegos, pêras, romãs, ameixas, figos, dióspiros e goji, a Frutalmente produz uva de mesa.

A marca tem dez variedades de uva, entre elas uma portuguesa - a uva D. Maria -, que foi a inspiração para o nome Dona Uva. Mário Rodrigues, director executivo da Frutalmente, afirma em comunicado que os objectivos da marca passam por "ganhar notoriedade junto dos consumidores e reforçar as origens 100% nacionais da nossa uva de mesa".

Actualmente com duas propriedades (a Quinta da Granja, no vale dos Cadafais, e a Quinta das Chantas, em Alcanhões), a marca quer nos próximos anos aumentar a área de produção de 195 para 280 hectares, com especial enfoque nas variedades da uva sem grainha que, até à data, representam apenas 11% da produção. Este crescimento na produtividade visa aumentar as exportações para mercados estrangeiros que neste momento já engloba transacções esporádicas para países como S.Tomé e Príncipe, Holanda e Angola.

A marca Dona Uva tem também um conceito pouco comum nas produções de uva de mesa, a produção em "Y". As videiras são levantadas com estacas que assumem a forma de um "Y" e que facilita a deslocação entre as videiras e a própria colheita dos cachos. Para as cerca de 150 pessoas da região de Santarém a trabalhar como operadoras na colheita das uvas durante os tórridos meses de verão toda a ajuda é fundamental, daí que esta seja uma técnica que a marca espera utilizar frequentemente no futuro.

As uvas de mesa exigem um trabalho extra na hora de vindimar. Com várias diferenças comparativamente à vindima da uva utilizada para produtos vinícolas, a uva de mesa é colhida de forma manual para garantir a qualidade de todos os bagos do cacho e também para manter a autenticidade do mesmo. Outra diferença prende-se com a colheita por etapas. As uvas têm diferentes graus de amadurecimento, o que requer várias passagens nas mesmas videiras.

Até à chegada aos hipermercados, os cachos passam por vários processos como o controlo de qualidade, a pesagem e a colocação das mesmas em caixas de 500 gramas. E depois? Depois é a degustação dos saborosos bagos na casa dos portugueses.



Dona Uva

Disponível em hipermercados

Preço sob consulta