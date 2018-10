Dino Alves pode andar com a casa às costas e ainda assim fechar a ModaLisboa

Dino Alves fez a colecção "Tudo o que somos!" em mais ou menos uma semana. O prédio foi vendido e vai provavelmente tornar-se num hotel ou em apartamentos de luxo e o criador acabou despejado do espaço que era o seu atelier há nove anos na Rua da Madalena, na Baixa Lisboeta. Quando deu por si, entre preparar o guarda-roupa da festa de 20 anos da discoteca LUX e as mudanças para um pequeno atelier emprestado, tinha uma colecção para desenhar e costurar em onze dias e nem sabia em que caixa andavam tesouras, linhas e agulhas. Ao fim de 20 anos de carreira, desafio superado: depois de esculturas pensadas para assentar no corpo e a uma programação recheada pela plataforma LAB, o seu desfile fechou o último dia da 51ª edição da ModaLisboa.

O desfile de Dino Alves terminou com a projecção de uma frase sua: "Tudo o que somos está dentro de nós." Com isto o criador quis falar de uma noção de estilo que vem de uma verdade interior, contou à SÁBADO. "Se não tiver a moda dentro de si - as referências e o carácter -, o facto de estar com um vestido Gucci ou um casaco Dior não faz necessariamente de si uma pessoa moderna - faz de si uma pessoa com dinheiro." As peças foram por isso a revelação sucessiva do que normalmente não se vê: sempre usando cortes clássicos, as costuras do avesso de saias e casacos foram expostas, transparências mostraram outras peças vestidas por baixo, e, com alguma excentricidade, o criador colocou colarinhos em todos os sítios menos nas golas.



O estilo está na bagagem que cada um carrega consigo e, por isso, o designer que habituou a ModaLisboa a espectáculos performativos, pôs todos os manequins no final a desfilar, como uma trupe do circo nómada, com volumosos sacos de plástico ou de pano. Andar a carregar caixas e sacos de um lado para o outro acabou por ser a sua história nos últimos tempos, conta no final do desfile. "Confirmei que ia fazer o desfile mesmo no último dia do prazo para comunicar o calendário. Achei mesmo que não tinha condições."

Antes deste final de malas feitas, pela passerelle da ModaLisboa passaram roupas mas também esculturas pensadas para o corpo. "Ultimamente tenho dito que sou a penetra mais bem-vinda da ModaLisboa", brinca Olga Noronha à saída do seu desfile. "Há pouco falaram-me em moda e eu senti-me compelida a dizer ‘não é moda, são esculturas’" - desde que participa na ModaLisboa, Olga cria peças entre as jóias e as esculturas que se adaptam à forma do corpo e o seu maior objectivo é criar um momento disruptivo. "A minha parte comercial são museus e coleccionadores de arte. Mas, desta vez, fiz um esforço para diminuir a escala: umas braceletes, aplicações nos sapatos".

Pela primeira vez, Olga desviou a atenção do abstrato e foi figurativa apesar de se ter inspirado num momento etéreo. "As soluções surgem-me durante a noite: com um gravador ao lado da cama e estremunhada. Vou dormir e sei que resolvo os meus problemas e esta colecção era sobre isto: um estado hipnótico que todos nós temos ao acordar - o limiar entre estar a dormir profundamente e o acordar. Há um momento em que o nosso subconsciente altera o espaço e o tempo e leva-nos a ter alucinações - muitas vezes figurativas, neste caso eram".

Na colecção "Hipnopompia", Olga reproduziu ondas e nelas incrustou detalhadas garças, flores de cerejeira e carpas, inspirada pelas técnicas minuciosas de decoração de móveis do Renascimento. Trouxe cores sóbrias mas hipnóticas, como descreveu - azul e verdes densos e brancos com vários reflexos - tudo ao som de Feeling Good, de Nina Simone, que para a designer transmite a sensualidade da colecção.



A programação de sábado foi marcada pela presença forte do LAB, a plataforma que divulga novos designers e as suas marcas. Houve a estreia de Andrew Coimbra, o luso-canadiano de 30 anos que apresentou pela primeira vez uma colecção fora do Canadá. "Quando estava a desenvolver a coleção pensei em Verão, um Verão muito quente. Pensei nesta ideia de Verão, calor, ir dar uma volta, pôr uma música a tocar e ir comprar uma lata de refrigerante, ou outra coisa qualquer, à loja da esquina. E gostei muito dessa ideia: estar na cidade, sentires-te bem contigo e viver a vida", disse à Agência Lusa sobre a colecção de looks desportivos, cheia de calças com molas e impermeáveis e de capuz.

Foi também dia para Carolina Machado (também pelo LAB), inspirada pelo ambiente cubano dos anos 1920: cores quentes e verdes e castanhos secos em fatos de saia ou calças, casaco e colete repensados e alguns vestidos franzidos em tecidos acetinados a fazer lembrar danças em ritmos latinos

Depois dos desfiles de IMAUVE e Duarte junto ao lago do Botequim do Rei - a primeira apresentou uma colecção cheia de fluidez; a segunda inspirou-se no Monaco Grand Prix - Gonçalo Peixoto (LAB), que participou na programação pela segunda vez, trouxe um jardim feminino de rosas, amarelos e verdes vivos em vinil, linhos e franjas de lurex à passerelle do Pavilhão Carlos Lopes.



Gonçalo Peixoto na 51ª Moda Lisboa Foto: Ugo Camera

O dia foi ainda de dois veteranos: Ljidia Kolovrat e Filipe Faísca. A designer voltou a usar a desconstrução de algumas peças e desta vez com muita cor e sentido de humor - os sapatos eram ora uns saltos altíssimos, cheios de glitter, com ar de sapato da cinderela da Disney, ora uns chinelos rasos de borracha com a forma de um peixe de boca aberta. Já Faísca voltou a trabalhar o bordado da Madeira, tal como fez na edição passada, desta vez em peças com muita transparência e cores pastel a deixar ver-se roupa interior preta. No final, fez desfilar uma noiva de saltos rasos e um véu que lhe amarrava a cara.