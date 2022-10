Cuca Monga. A magia de inventar um festival com as próprias mãos

As mais lidas GPS

Os Capitão Fausto voltam a encontrar casa em Alvalade. Na Vila Afifense, numa antiga garagem de camiões do lixo, a Cuca Monga e amigos pegaram nos pincéis, subiram na tesoura elétrica e renovaram o espaço para o festival do coletivo, este sábado.

Pincelada ante pincelada, Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Diogo "Horse" Rodrigues e Constança Villaverde Rosado pintavam de verde os altos portões de uma antiga garagem de camiões do lixo na Rua Moniz Barreto. Elevados por uma tesoura elétrica na passada quarta-feira, os dois elementos dos Capitão Fausto, o produtor e a artista plástica, todos do coletivo artístico Cuca Monga, davam nova vida àquele espaço — onde antes havia grafitti, agora passou a tinta fresca e um enorme mural do artista Mantraste. O cuidado na renovação daquele espaço, que começara uma semana antes, tinha uma razão: aquele espaço dará palco ao Festival Cuca Monga este sábado e, futuramente, será casa dos artistas ligados ao coletivo, que junta grupos musicais como Capitão Fausto, Salto, Zarco, Luís Severo, Catarina Branco e Ganso.