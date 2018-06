Crítica de teatro: Um Forte Cheiro a Maçã

"A encenação resolve bem a proposta, com excelente ritmo, e o elenco, com diferentes níveis de experiência, entrosa-se perfeitamente", escreve Gisela Pissarra

A peça Um Forte Cheiro a Maçã, que Pedro Eiras escreveu em 2002, foi agora encenada por Tiago Fernandes e Pedro Giestas para a Companhia de Actores, que gere o Teatro Amélia Rey Colaço, em Algés. Há um jantar de família que funciona como uma espécie de Última Ceia dos tempos modernos. Numa reunião aparentemente normal, vão-se movendo - em modo de humor, sarcasmo ou reflexão - as peças do xadrez da vida contemporânea. Uma parte da família vive papéis sociais clássicos e à luz das expectativas da comunidade e do seu tempo; uma outra parte vive amalgamada entre frustrações, retaliações, mentiras e identidades politicamente correctas. A encenação resolve bem a proposta, com excelente ritmo, e o elenco, com diferentes níveis de experiência, entrosa-se perfeitamente. A inteligência e o peso do texto caem, no fim, como um meteorito no colo do espectador, anunciando uma fragilidade que, ingenuamente, julgamos não ser a nossa.



Nota: 4 estrelas



Teatro Municipal Amélia Rey Colaço

Até 2/6 • 4.ª a sáb., 21h30

€10 (€8 c/ descontos)