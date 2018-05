Crítica de teatro: Mário ou Eu-Próprio-o-Outro

Mário ou Eu-Próprio-o-Outro vai estar em cena até 3 de Junho

O Umbigo Teatro leva à cena Mário ou Eu Próprio-o-Outro, com encenação de Rogério Paulo e interpretações de Ricardo Barceló e Anouschka Freitas. O espectáculo parte da peça homónima de José Régio sobre Sá-Carneiro, poemas do próprio e correspondência que trocou com Pessoa. Partindo da noite em que Mário foi "suicidado" pelo "outro" - um outro "eu" que se fragmentava na sua cabeça, aqui eficazmente protagonizado por uma mulher seráfica -, assistimos à teia intrincada dos seus pensamentos/ sentimentos antes de morrer, em Paris, em 1916. O espectáculo prima pela depuração, com soluções plásticas interessantes, e tem clareza suficiente, mesmo para quem não esteja familiarizado com a vida e a obra do poeta. No entanto, fica a sensação de que não é perceptível um certo desespero ou verdade sobre estes derradeiros momentos da existência de Sá-Carneiro.



Nota:3 estrelas



Teatro da Trindade, Lisboa

Até 3/6 • 5.ª a sáb., 21h45; dom., 17h

€10 (c/ descontos)