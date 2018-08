Crítica de teatro: Macbeths

"Luísa Costa Gomes pegou na base de Macbeth mas construiu uma nova dramaturgia onde junta excertos de outras peças de Shakespeare, destacando-se a tentativa de aprofundar a personagem de Lady Macbeth", escreve Gisela Pissarra

As ruínas do Convento do Carmo recebem Macbeths, numa encenação de António Pires, com Cláudio da Silva, Margarida Vila-Nova, João Cabral e os alunos finalistas da ACT. Para criar a peça, Luísa Costa Gomes pegou na base de Macbeth mas construiu uma nova dramaturgia onde junta excertos de outras peças de Shakespeare, destacando-se a tentativa de aprofundar a personagem de Lady Macbeth.



Em fusão com a beleza do lugar, mágico, a cenografia (Nuno Esteves) e os figurinos (Dino Alves) são bons contributos, tal como a encenação e direcção de actores, que consegue conduzir na perfeição tantos principiantes, que já bastante prometem em cena.



A liberdade dramatúrgica talvez não contribua para tornar linear (sobretudo para quem nunca viu) esta tragédia sobre poder, perfídia e manipulação, mas coloca uma lupa em alguns temas e personagens e faz uma releitura, que convoca diverficadas ideias do autor.



Nota: 3 estrelas e meia



Convento do Carmo, Lisboa

Até 22/8 • 2ª a sáb., 21h30 • €16; jovem/sénior: €12