Pela Água, em cena no Teatro Aberto

Pela Água

Teatro Aberto, Lisboa

De 31/5 a 30/6 • 4.ª a sáb., 21h30 • Dom., 16h

€15; até 25 anos: €7,50; mais de 65: €12





Nem sabe como descrever o cenário, idealizado por Rui Francisco – que já em 2011, no mesmo teatro, lhe cenografou outra encenação, de outro vencedor do mesmo prémio (Álbum de Família, de Rui Hebron) –, mas diz que está exactamente como o queria: "O outro espectáculo tinha um ambiente concreto, cheiro a comboios... Aqui, o crucial era a presença da água, mas num não lugar. Estou muito feliz com o resultado, é quase como uma nave espacial, mas não é nada disso. É o contrário do concreto. É um sonho."Pela Água, texto inédito de Tiago Correia que venceu em 2016 o Grande Prémio de Teatro Português (da SPA e Novo Grupo/Teatro Aberto), narra o encontro entre um homem mais velho (Fernando Luís, "um actor de infinitos recursos, com quem ambicionava trabalhar há 20 anos", diz o encenador) e outro mais novo (Miguel Nunes), que foi amante da mulher. A atmosfera, que encantou Torres da Silva "à primeira vista, pela sua dimensão mágica, fora do tempo" é de "ajuste de contas". A mulher (interpretada por Teresa Sobral), por seu lado, é uma presença ausente."Ela foi pela água", lamenta o viúvo - mas não permanecerá ela viva na memória dos dois? "Ao preparar a encenação, cheguei aos quadros de Noronha da Costa, aos seus retratos desfocados, e quis reproduzir aquilo em teatro, desfocando a personagem", explica o encenador, revelando que teve duas ajudas para atingir este ideal: "Um jogo de acrílicos e luz à frente da actriz e o imponderável da utilização de água em cena, que obriga os actores a uma atenção redobrada, a lidar com o que acontece, e não é dito, no momento."