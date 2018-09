Crítica de cinema: As Aventuras do Pequeno Spirou

"De arranque lento e sem progressão satisfatória, será difícil captar o exigente público-alvo, as crianças", escreve Pedro Marta Santos

Baseado na conhecida BD franco-belga de histórias curtas por Tome e Janry, é adaptação oficial ao grande ecrã (trata-se da infância do co-protagonista de As Aventuras de Spirou e Fantasio, de Jijé e Franquin, com filme lançado também este ano) após a série animada, desta vez em imagem real: Spirou não quer trabalhar como ascensorista de hotel, de acordo com a tradição da família, e decide partir numa volta ao mundo com uma amiga. De arranque lento e sem progressão satisfatória, será difícil captar o exigente público-alvo, as crianças. É curioso reencontrar Pierre Richard, um actor cómico de grande popularidade nos anos 70.



Nota: 1 estrela e meia



De Nicolas Bary

Fra./Belg. • Comédia • M6 • 131m

Com Sacha Pinault e Lila Poulet