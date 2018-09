Crítica de música: Novas Ocupações, de Tipo

Tipo

Pop-rock

Ed. Pataca Discos

€12,60

A estreia de Tipo, alter ego musical de Salvador Menezes (dos You Can't Win, Charlie Brown), caracteriza-se pelo experimentalismo e a tentativa de dotar as canções de profundidade emocional. Na maior parte dos temas, Menezes consegue transmitir os seus sentimentos com eficácia, conjugando pop e elementos da electrónica, resultando num trabalho de qualidade.Uma das faixas em destaque, Confesso, expõe a faceta mais sofisticada do autor, com referências a Bowie, Cohen e Gainsbourg, enquanto o indie-pop Jugoslávia sobressai pela exuberância e a comovente Novos Ofícios completa o lote das melhores canções do álbum, que, pela emotividade e risco, representa uma boa estreia para Tipo.Nota: 4 estrelas