Crítica de exposições: Um Realismo Necessário

Formado no Kent Institute (UK), o autor (José Pedro Cortes) expõe desde 2005 e, recentemente, apresentou Planta Espelho na Galeria Francisco Fino de Lisboa, exposição com que Um Realismo Necessário encontra afinidades: uma das frases do autor marca estas imagens - "o mundo cresce sem a vontade do homem", ou seja, sem a vontade da representação, num caos perturbador a que essa mesma representação (estética) tenta dar sentido, mas sem que o observador se aperceba de que o fotógrafo muito trabalhou para compor e registar o real e lhe dar uma sequência aparentemente não preparada nem encenada. Realismo Necessário significa uma imperiosa vontade de mostrar tudo, signifique ou não, perceba-se ou não a intenção pois, como diz Walter Benjamin, a verdade é um processo sem intenção. O autor rejeita a "ecologia das imagens" de Susan Sontag e representa a estrutura do excesso.



Nota: 4 estrelas



Museu do Chiado

Até 28/10 • 3.ª a dom, 10h-18h

€4,50