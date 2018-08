Crítica de cinema: A Ciambra

"A Ciambra, segundo filme de Jonas Carpignano e fiel herdeiro do neo-realismo italiano é quase um docu-drama que transporta o espectador para uma realidade opressiva", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

O título remete para uma zona residencial onde Pio, 14 anos, vive com a sua extensa família. São ciganos, abandonados por uma sociedade a que não querem pertencer, sobrevivendo com os ganhos de pequenos crimes. A Ciambra, segundo filme de Jonas Carpignano e fiel herdeiro do neo-realismo italiano é quase um docu-drama que transporta o espectador para uma realidade opressiva, onde até as crianças fumam como se o cancro do pulmão estivesse na moda.



O realizador Italiano consegue extraordinárias interpretações do elenco de não profissionais, em particular do talentoso Pio Amato - e o resto da sua família também demonstra uma apreciável capacidade de se transformarem em versões cinematográficas deles próprios. Há momentos de realismo mágico mas são escassos - nesta realidade, até os sonhos são roubados.



Nota: 4 estrelas



De Jonas Carpignano

Itália • Drama • M16 • 131m

Com Pio Amato e Koudous Seihon