Crítica de música: Banda Sonora, d'Os Azeitonas

Os Azeitonas

Pop-rock

Ed. EMI Music

€12,40

O quinto álbum d'Os Azeitonas (o primeiro sem Miguel Araújo na composição) tem Araújo como convidado (além de Tatanka e André Indiana) e aborda diversos estilos, como pop, rock e blues. As várias canções encadeiam-se, sugerindo um ambiente dramático que envolve quatro personagens e, ao longo do trabalho, o trio portuense (João Salsa, Marlon Brandão e Luísa Nena) consegue manter a coerência sonora, alternando pop descontraída com momentos mais emotivos, em que se evidenciam elementos jazzísticos e aproximações à electrónica e ao bolero. Num disco que espelha uma renovação competente da identidade da banda, destacam-se três temas: Cinegirasol, Não Há Direito e Pessoas.Nota: 3 estrelas e meia