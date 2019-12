Ninguém pode acusar Louis Garrel de falta de coerência: após a longa-metragem de estreia como realizador, Os Dois Amigos (2015), onde um triângulo amoroso tinha Golshifteh Farahani - então sua mulher - como um dos vértices, surge um outro triângulo de paixões desencontradas, agora com Laetitia Casta - atual mulher de Garrel - como vórtex. Numa primeira cena de antologia, Marianne (Casta) confessa a Abel (Garrel), seu namorado há três anos, que está grávida, mas do melhor amigo dele, convidando-o para o casamento daí a 10 dias.O humor é fino - Abel é convidado a sair de imediato de casa, e ele fá-lo amavelmente -, mas há fios de filme negro (oito anos mais tarde, o amigo morre e a criança entretanto nascida sugere a Abel que terá sido Marianne a matá-lo), sob uma atmosfera de Nouvelle Vague que recusa ceder à pesada gravitas das obras do pai do autor, Philippe Garrel.A intriga, doce como a primavera em Paris, tem o estilo caligráfico (a fantasia pré-adolescente da personagem de Lily Rose-Depp) do papa dos argumentistas europeus, Jean-Claude Carrière, que coassina o guião, e aguardam-se os próximos passos deste segundo Garrel cineasta.Fra. • Melodrama • M/12 • 75mCom Louis Garrel e Laetitia Casta