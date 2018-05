Crítica de cinema: Refugiados

"Christopher Doyle empresta, em alguns momentos, o deslumbre da sua fotografia - enquanto a crueza dos números passa em rodapé", escreve Tiago R. Santos

65 milhões de pessoas que fogem da guerra, da fome, de tudo o que torna a vida um acto de resistência, sobrevivência e desespero. Ai Weiwei, o artista chinês, esteve em 23 países - do Iraque às praias de Lesbos onde barcos atracam e crianças se protegem do frio com cobertores de alumínio dourado. Refugiados é épico na ambição de registar este grito de angústia. Christopher Doyle empresta, em alguns momentos, o deslumbre da sua fotografia - enquanto a crueza dos números passa em rodapé. As filmagens de drone criam a sensação de que todos os deuses de todas as religiões são indiferentes ao imenso drama.



Nota: 4 estrelas



De ai weiwei

Ale. • Documentário • 140m

Com Ai Weiwei